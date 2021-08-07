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МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини

Намагаються максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення.

МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини від COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Радіо Свобода.

"Ми зараз фокусуємося на вакцинації груп ризику. Це працівники критичної інфраструктури, освітяни, медичні працівники. Зараз вже відкритий п’ятий етап. І ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Зараз МОЗ вже рекомендовано скорочення термінів між введенням доз вакцини", - сказав він.

За словами Кузіна, МОЗ при цьому керується даними наукових досліджень.

"Якщо ми подивимося за результатами наукових досліджень, візьмемо вакцину CoronaVac, то останні класичні дослідження по багатьох країнах проводилися з інтервалом у 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально", - заявив головний санлікар.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Станом на 5 серпня, за даними МОЗ, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.

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