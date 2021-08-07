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За добу в Україні зафіксовано понад 1 тис. випадків ковіду

Летальних випадків – 20.

За добу в Україні зафіксовано понад 1 тис. випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу, 6 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Летальних випадків – 20.

Також за минулу добу госпіталізовано 534 особи і одужало – 1 393.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 273 особи, методом ІФА – 9 628 і експрес-тестами – 14 940.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 258 532 особи, одужало – 2 190 686, летальних випадків – 53 085 і проведено 11 509 815 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 5 серпня в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це - найбільший показник з 11 червня, коли було виявлено 1 603 випадки.

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