За добу в Україні зафіксували 1081 новий випадок ковіду

Це - найбільший показник з 11 червня.

За минулу в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 74 дитини та 32 медпрацівника. Це - найбільший показник з 11 червня, коли було виявлено 1 603 випадки.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 516 осіб. Одужало - 478, померло - 16. За добу протестовано: методом ПЛР – 19 929 осіб, методом ІФА – 7 546 осіб, експрес-тестами – 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 257 478 осіб; одужало – 2 189 293. Від ускладнень захворювання померли 53 065 людей. Всього було здійснено 11 487 542 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, у середу, 4 серпня, в Україні було зафіксовано 1 052 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький раніше зазначив, що в Україні поступово погіршується епідеміологічна ситуація, черговий спалах коронавірусу може трапитись упродовж двох тижнів.