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В Україні виявили понад 1 тис. випадків ковіду за добу - найбільше з 11 червня

Число жертв коронавірусу від початку пандемії перевищило 53 тис.

В Україні виявили понад 1 тис. випадків ковіду за добу - найбільше з 11 червня
Фото: EPA/UPG

У середу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 11 червня, коли було виявлено 1 603випадки ковіду.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора - 81 дитина та 37 медпрацівників. Госпіталізовано 532 особи, від коронавірусу одужали 542 пацієнти, 25 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 256 397 осіб, одужали від коронавірусу 2 188 815 людей, від ускладнень захворювання помер 53 049 пацієнтів.

Учора МОЗ назвало характерні симптоми при зараженні коронавірусом штаму дельта. Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку - менш поширені. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

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