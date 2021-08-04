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Біль у горлі та нежить: МОЗ назвало симптоми штаму дельта

Повністю вакциновані переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.

Біль у горлі та нежить: МОЗ назвало симптоми штаму дельта
Фото: ЕРА/UPG

У Міністерстві охорони здоров’я назвали характерні симптоми при зараженні коронавірусом штаму дельта.

"Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку - менш поширені. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени", - інформує пресслужба МОЗ.

Відповідно до дослідження, проведеного вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму дельта у 1000 разів більша ніж було в інфікованих диким штамом, зазначають у міністерстві. Це означає, що у хворого набагато більша вірогідність виділяти вірус в зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей.

"Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом «Дельта» набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі", - додали у МОЗ.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні зафіксували 984 нових випадків ковіду, найбільше - в Києві, Донецькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 759 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 151 799 осіб. Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

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