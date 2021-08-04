За добу в Україні зафіксували 984 нових випадків ковіду

За минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 59 дітей, і 48 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 572 особи. 43 пацієнти померли від ускладнень. Одужали - 570 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 533 особи, методом ІФА – 8 064 особи, експрестестами – 16 845 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 255 345 осіб, одужало – 2 188 273. Від ускладнень захворювання померли 53 024 людини.

Всього було здійснено 11 446 663 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, з 5 серпня змінюються пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Тим, хто в'їжджає в Україну без свідоцтва про вакцинацію, доведеться йти на самоізоляцію.