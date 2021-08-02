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Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані

Дослідження проводили республіканці Комітету з міжнародних справ Палати представників. 

Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Майк Маккол
Фото: Телеграф

Головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол презентував доповідь із твердженням про те, що коронавірус SARS-CoV-2 "просочився" з лабораторії Уханського інституту вірусології. Офіційно розвідка США до таких висновків не доходила, пише Reuters.

У звіті вказано на наявність "достатніх доказів" того, що вчені Уханського інституту вірусології за підтримки американських і китайських експертів та урядових коштів працювали над генетичними змінами коронавірусів, які могли призвести до інфікування людей. 

У доповіді зазначається, що за декілька місяців до спалаху ковіду Уханська національна лабораторія біобезпеки запросила тендери на капітальний ремонт систем безпеки повітря та відпрацювання відходів у дослідницьких центрах, які працювали менше двох років, пише Fox News.

"Такий значимий ремонт зразу після початку експлуатації об'єкта здається незвичайним", – зазначається у звіті. 

На думку авторів звіту, є питання до того, "наскільки добре ці системи функціонували у місяці до спалаху COVID-19". Причина прохання про тендери незрозуміла, як і те, чи взагалі вони були проведені. 

Республіканці Комітету з міжнародних справ припускають, що вірус "втік" з лабораторії "десь до 12 вересня 2019 року". 

Нагадаємо, що в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

Китай офіційно заперечує, що коронавірус міг поширитися з лабораторії. 

Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення. 

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.

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