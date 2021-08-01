За добу в Україні ковід підтвердили у 484 осіб

За суботу, 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Летальних випадків – 6.

За минулу добу госпіталізовано 473 особи, одужала 131 особа.

За добу протестовано методом ПЛР – 13 745 осіб, методом ІФА – 2 676 і експрес-тестами – 10 029.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 253 269 осіб, одужало 2 186 994 особи, летальних випадків – 52 951 і проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

Нагадаємо, за п’ятницю, 30 липня в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 15.