За добу окупанти чотири рази порушили “тишу”

Протягом п'ятниці, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У напрямку населеного пункту Новоселівка друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берману і Шарлотта Реландер.