Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020
Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020
Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
Вибухи в поштоматах у Києві та в Одесі влаштував 32-річний уродженець Криму, - прокуратура
Вибухи в поштоматах у Києві та в Одесі влаштував 32-річний уродженець Криму, - прокуратура
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
НАБУ повідомило про виявлення екссудді Чауса (оновлено)
НАБУ повідомило про виявлення екссудді Чауса (оновлено)
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу окупанти чотири рази порушили “тишу”

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

За добу окупанти чотири рази порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Протягом п'ятниці, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У напрямку населеного пункту Новоселівка друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берману і Шарлотта Реландер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також