Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом поточної доби, 30 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берману і Шарлотта Реландер.