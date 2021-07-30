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Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 30 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берману і Шарлотта Реландер.

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