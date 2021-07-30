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Зеленський у Авдіївці представив нового командувача Об'єднаних сил

Президент узяв участь у відзначенні сьомої річниці визволення міста.

Зеленський у Авдіївці представив нового командувача Об'єднаних сил
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 липня, приїхав у Авдіївку, щоб привітати місто з сьомою річницею визволення від російської окупації та представити нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

"У цей день сім років тому без великих, але, на жаль, втрат місто Авдіївка було звільнене від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї ОМБр і добровольців "Правого сектору". Авдіївка стала десятим за рахунком містом Донецької області, яке було визволене нашими воїнами після Маріуполя, Слов'янська, Краматорська та інших", - сказав Зеленський, виступаючи на фоні оновленого меморіалу захисникам Авдіївки.

Зеленський підкреслив, що після того, як над місто підняли синьо-жовтий прапор, у ньому, незважаючи на близькість до передової, почало відновлюватися нормальне життя.

При цьому він підкреслив, що війна не закінчилась: "Зовсім поряд в авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, продовжуються вибухи і продовжуються постріли".

Президент подякував військовим 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, які зараз захищають місто, та представив їм нового командувача.

"Я хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Також хочу подякувати попередньому командувачу Кравченку Володимиру Анатолійовичу. Мені здається, що представлення саме в такий день - це добрий знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя наступатиме і в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі", - сказав Зеленський.

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