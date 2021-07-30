Підтримай LB.ua - отримай ексклюзивну футболку з Гаттіно

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У рамках фандрайзингової кампанії LB.ua підписники, котрі обрали опцію “Меценат” або “Натхненник”, отримають футболки та поло від компанії “Авіація Галичини” з зображенням улюбленого кота шеф-редакторки Соні Кошкіної Гаттіно.

“Як ви знаєте, нещодавно ми запустили кампанію фандрайзингу ЛБ та, звісно, одразу придумали подарунки тим, хто нас донатить і підтримує. Причому не просто подарунки, а подарунки особливі”, - зазначила Соня Кошкіна.

“По-перше, поло і футболки створювала і реалізовувала “Авіація Галичини”! В цій справі - вони кращі. Якість - космос. Одягаєш - не хочеш потім знімати. Наші фірмові вийшли зовсім крутими.

По-друге, до кампанії з просування було вирішено залучити ще одне впізнаване обличчя. Гаразд, мордочку. Гатькіну. Оскільки головний спеціаліст з “бабахів” насправді він, а я асистентом у нього працюю”, - розповіла Соня Кошкіна.

Нагадаємо, що підписники LB.ua також отримують унікальні редакторські розсилки, приємні бонуси від наших партнерів (цього разу це знижки на придбання книг провідних українських видавництв) і можливість обирати теми майбутніх матеріалів.

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“Авіація Галичини” - український бренд одягу, натхненний новою українською армією. Компанія розробила серію поло про українську авіацію як частину цієї армії.

“Наші поло роблять тебе частиною нових українських цінностей! Україна у світі асоціюється зі словом “свобода”. А що може бути моднішим за свободу! Свобода завжди в тренді. Авіація Галичини — це одяг, що дає крила за спиною!”, - говорить про свій одяг бренд.