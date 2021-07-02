“Підтримай LB.ua - обери редактора”

«Дякую, що підтримуєте нас і хочете дізнаватися про політику від першої особи.

Щоп’ятниці, ранком, я надсилатиму вам огляд найбільш важливих подій політикуму за останні сім днів. Кожен такий огляд я пишу самостійно – ручками, звертаючи увагу виключно на те, що є дійсно важливим», - це привітальне слово шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної у щотижневій редакторській розсилці в рамках програми фандрайзингу LB.ua.

Нагадаємо, що одним з бонусів для читачів, котрі нас підтримали, є щотижнева ексклюзивна авторська розсилка від редакторів сайту. Те, що ви не прочитаєте більше ніде.

Сьогодні друзі LB.ua отримали першого листа від обраних редакторів.

Соня Кошкіна, зокрема, розписала деталі нового законопроєкту про деолігархізацію, проголосований Верховною Радою напередодні.

«Пропонований законопроєкт до боротьби з олігархами має приблизно таке ж відношення, як корови до балету», - зазначила серед іншого шеф-редакторка.

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Головний редактор LB.ua Олег Базар проаналізував явище олігархії в історії України та наслідки прийнятого законопроєкту.

«Найбагатші українці зрозуміли кілька простих істин:

щоб захистити уже набуте, потрібен вплив на політику;

щоб набути ще більше, потрібен вплив на політику;

щоб мати доступ до державних ресурсів потрібен – правильно! – вплив на політику.

Згодом прийшло ще одне усвідомлення: щоб ефективно впливати на політику, потрібен контроль над медіа. Так і народився олігархічний уклад», - заначив Олег Базар.

Також він окреслив загрози, які несуть для пересічного українця ухвалений законопроєкт 5600, що посилює податковий тиск на економіку. Та окреслив ситуацію з департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який ледь не попав у підпорядкування людини, близької до Віктора Медведчука.

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Редактор відділу «Світ» Олександр Демченко охарактеризував цей тиждень цитатою Хосе Ортега-і-Гассет: «Самопридушення особистості в ім'я помилково зрозумілих колективістських цінностей призводить до виродження нації».

Сьогодні підписники отримали від Олександра Демченка концентровану аналітику щодо стосунків Зеленського-Путіна, аналіз 100-річних здобутків комуністичної партії Китаю та «азербайджанський сценарій» повернення ОРДЛО до України.

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Заступниця головного редактора, редакторка “Суспільства” Вікторія Ґуерра описала подробиці проведення конкурсу до Національної служби здоров‘я України, що є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею підписують угоди лікарні, лікарі яких будуть отримують компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.

За інформацією LB.ua, у співбесіді на голову НСЖУ братимуть участь лише двоє кандидатів, але є ймовірність, що нікого так і не оберуть. З 2019 Службу очолюють заступники.

Також Вікторія описала подальше затягування розгляду справи про викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігора Луценка, історію з побиттям сумнозвісного “Топаза” майданівських часів та цікаві новини цього тижня.

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Культурна редакторка Ксенія Білаш привернула увагу до конкурсу на посаду голови “Мистецького Арсеналу”, урбаністичного колапсу, у який занурилася Україна, та музичних прем’єр у Львові та Одесі.

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Редактор “Економіки” Юрій Дощатов продовжив тему з призначенням/звільненням голови НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка. Торкнувся теми змін у корпоративному управлінні банками та змін у НБУ. Та запровадження ринку землі, який запрацював з 1 липня.

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