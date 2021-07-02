Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах

Людмила Буймістер, яка єдина голосувала "проти" законопроєкту по олігархах у першому читанні, не буде чекати санкцій від керівництва "Слуги народу" та готова за власним бажанням вийти з лав фракції.

Про це народна депутатка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер заявила в коментарі LB. Людмила Буймістер була обрана не за партійним списком, а за мажоритарним округом (№223), тож не втратить мандат у разі виключення з фракції.

"Пропозиції щодо цього (від керівництва фракції вийти зі «Слуги народу») не надходили. Єдине що. Вже у публічній площині я побачила коментар голови фракції (Давида Арахамії щодо можливого виключення за неголосування за законопроєкт президента). А також телеграм-канали написали про те, що можливо будуть розглядати це питання. Але я керівництву партії можу полегшити роботу, щоб не збирати голоси, я готова сама вийти з фракції. Якщо президенту насправді не потрібна експертиза в арбітражі, не потрібна альтернатива та експертиза в енергетиці, це мої основні питання останні два роки. Дуже важко боротися з «вітряками». У нас повністю олігархічні регулятори, які мають бути незалежними. Не працює Антимонопольний комітет. Не приймаються реформи, щоб вони запрацювали. Якщо моя експертиза непотрібна, тоді я сама готова вийти зі «Слуги народу». Єдине що, я б сказала це особисто пану Зеленському в обличчя. Думаю, що це справедливо", — заявила вона.

Буймістер не уточнила, коли саме напише заяву про вихід з фракції.

"Поки у мене немає офіційної інформації, що фракція щось буде ініціювати... Я не хочу керуватися лише думкою Давида Арахамії. Якщо це питання будуть ставити, то моя позиція дуже проста. Я добре спілкуюся з багатьма колегами та не хочу ставити їх у незручне становище. Щоб їм доводилося приймати непросте рішення".

Вона пояснила причини неголосування за президентський законопроєкт по олігархах.

"Я не голосувала. Об’єктивно кажучи, треба покласти край практиці голосування за антиконституційні законопроєкти. Це вже не практика першого року. Ми потрапили до конституційної кризи. І ми просто з неї ніколи не вийдемо", — вважає депутатка.

Нардеп ще не визначилася: буде позафракційною чи стане членом однієї з груп ("За майбутнє" або "Довіра").

"Я поїду у відпустку для початку, щоб перезавантажитися, бо дуже втомилася за рік цієї боротьби по всім фронтам, в енергетиці, проти імпорту (електроенергії з Росії), проти бардака, який у нас на енергетичному ринку".

Вчора, 1 липня перед позачерговим засіданням Ради нардеп Людмили Буймістер заявила, що вона не буде голосувати за президентський законопроєкт по олігархах. Голова фракції Давид Арахамія припустив: "Може, передумає ще". Але вже після голосування, коли Буймістер — єдина зі "слуг" не проголосувала "за" законопроєкт у першому читанні, пообіцяв розслідування та можливі санкції.

Нагадаємо, що у 2012-2018 Буймістер була директором компанії GSG, яка належить до Індустріального союзу Донбасу. В парламенті депутатку називають близькою до Сергія Тарути. Вона неодноразово публічно критикувала законопроєкт Зеленського за відсутність реальних механізмів покарання олігархів.