Сюмар назвала "закон про деолігархізацію" корупційною схемою

Депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар назвала "комедією" та "великою корупційною схемою" законопроєкт про деолігархізацію. Про це вона заявила, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

«Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась «Любовь в большом городе», то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати «Любовь с большими парнями» за грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом «вхід рубль – вихід десять», – сказала Сюмар.

«Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали – а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Таке враження, що РНБО оголошує: «Хлопці, вільна каса!». Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами», – зауважує Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, три опозиційні фракції – «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» - розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією.