Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку антиконституційного "референдуму" щодо створення псевдоутворення "ЛНР". Жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ. Втім, завдяки спланованій спецоперації, співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, підозрювану затримано, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній "референдуму" ‒ очолювала так звану "виборчу комісію". Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування. Після "голосування" зловмисниця забезпечила підрахунок голосів та відправлення заповнених «бюлетенів» до Луганська.

Після звільнення Попасної силами Антитерористичної операції, зловмисниця втекла до РФ і переховувалась там від слідства. Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) та оголосили у розшук.

Під процесуальним керівництвом прокуратури тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряється причетність фігурантки до інших злочинів на шкоду державній безпеці.

Крім того, СБУ повідомила про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у місті.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і виявили чергові докази вчинення злочину: "бюлетені", які використовували для голосування під час антиукраїнського "волевиявлення".

Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у загальнодержавний розшук.

Наразі оперативні співробітники та слідчі СБУ встановили всіх ключових організаторів антиконституційного заходу у Попасній та Золотому Луганської області. Більшість із них уже отримали судові вироки.

З початку 2020 року на Луганщині Служба безпеки України розшукала і притягнула до кримінальної відповідальності 10 зловмисників, раніше оголошених у розшук за вчинення злочинів проти державної безпеки України.