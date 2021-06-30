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Контррозвідка СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав на Київщину як внутрішній переселенець

Чоловіку повідомили про підозру за статтею "створення терористичної організації".

Контррозвідка СБУ затримала бойовика "ЛНР", який приїхав на Київщину як внутрішній переселенець
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала бойовика терористичної організації "ЛНР", якиї приїхав у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що зловмисник перебував у складі «Народної міліції ЛНР» як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ", - зазначили у спецслужбі.

Громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Наразі перевіряється інформація про можливе виконання затриманим диверсійно-розвідувальних завдань на території країни.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила в поліції Луганської області сержанта, який у 2014 році знаходився в лавах "ЛНР".

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