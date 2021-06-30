Чоловіку повідомили про підозру за статтею "створення терористичної організації".

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала бойовика терористичної організації "ЛНР", якиї приїхав у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що зловмисник перебував у складі «Народної міліції ЛНР» як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ", - зазначили у спецслужбі.

Громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Наразі перевіряється інформація про можливе виконання затриманим диверсійно-розвідувальних завдань на території країни.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила в поліції Луганської області сержанта, який у 2014 році знаходився в лавах "ЛНР".