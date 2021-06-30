Два з них – у Хмельницькій області.

Фото: Олександр Рудоманов с.Милівці

В Україні знайшли ще три пам'ятники Володимиру Леніну . Два з них розташовані на Хмельниччині, в селах Кізя та Мілівці Кам'янець-Подільського району, а третій – у селі Ковалівка Немирівського району Вінницької області. Про це LB.ua розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які місцеві чиновники чомусь не бачать і не демонтовують", – розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Фото: Олександр Рудоманов с. Ковалівка, Вінницька обл

Фото: Олександр Рудоманов с.Кізя

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію.

Нагадаємо, що у квітні за один тиждень в Україні демонтували два пам'ятники Леніну, а ще два - знайшли. Зокрема, демонтували у селі Копистині Хмельницької області та у селі Удовиченки на Полтавщині, а знайшли у селах Пишки і Маціорськ в Хмельницькій області.