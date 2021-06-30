"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які місцеві чиновники чомусь не бачать і не демонтовують", – розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.
Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію.
Нагадаємо, що у квітні за один тиждень в Україні демонтували два пам'ятники Леніну, а ще два - знайшли. Зокрема, демонтували у селі Копистині Хмельницької області та у селі Удовиченки на Полтавщині, а знайшли у селах Пишки і Маціорськ в Хмельницькій області.