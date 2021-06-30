Окупанти використовують прострочені російські боєприпаси, - Штаб ООС

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів, які зняті з озброєння збройних сил РФ через закінчення терміну придатності.

Російські окупаційні війська використовують для обстрілів українських позицій боєприпаси російського виробництва, термін придатності яких сплив.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Окупанти продовжують вести обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння. Зокрема, 26 червня в період з 06:40 до 09:30 було зафіксовано три обстріли з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі окупованих населених пунктів Заїченко та Пікузи у напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове та Талаківка. Обстріл здійснювався із застосуванням мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час верифікації, проведеної спостережною групою УС СЦКК, дослідження вирв, розриву снарядів і решти фрагментів від боєприпасів установлено факт застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм.

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності. Ці боєприпаси метою утилізації постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 «Нона-СВК» російського виробництва.

У штабі зазначили, що 2Б16 «Нона-СВК» немає на озброєнні Збройних сил України. А використання збройними формуваннями РФ забороненого озброєння несе пряму загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.