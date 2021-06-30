Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Головний санітарний лікар України віддав перевагу вакцині Sinovac над Pfizer
Головний санітарний лікар України віддав перевагу вакцині Sinovac над Pfizer
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти використовують прострочені російські боєприпаси, - Штаб ООС

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів, які зняті з озброєння збройних сил РФ через закінчення терміну придатності.

Російські окупаційні війська використовують для обстрілів українських позицій боєприпаси російського виробництва, термін придатності яких сплив.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Окупанти продовжують вести обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння. Зокрема, 26 червня в період з 06:40 до 09:30 було зафіксовано три обстріли з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі окупованих населених пунктів Заїченко та Пікузи у напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове та Талаківка. Обстріл здійснювався із застосуванням мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час верифікації, проведеної спостережною групою УС СЦКК, дослідження вирв, розриву снарядів і решти фрагментів від боєприпасів установлено факт застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм.

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності. Ці боєприпаси метою утилізації постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 «Нона-СВК» російського виробництва.

У штабі зазначили, що 2Б16 «Нона-СВК» немає на озброєнні Збройних сил України. А використання збройними формуваннями РФ забороненого озброєння несе пряму загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також