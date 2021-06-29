Російські найманці поранили військового на Донбасі

Протягом минулої доби, 28 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку россійсько-окупаційних віськ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав кульове поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Станом на 7 годину ранку, 29 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване одне порушення - біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, впродовж дня 28 червня в зоні ООС не зафіксували жодного обстрілу.