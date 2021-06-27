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Окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил сьогодні немає.

Окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Протягом суботи, 26 червня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий - старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар - отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 неділі, 27 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил сьогодні немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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