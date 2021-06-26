Фото: Lb.ua

У п'ятницю, 25 червня у Святошинському районному суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі про напад на учасників “Автомайдану” 23 січня 2014 року. Проте суд відклав засідання через клопотання адвокатів обвинувачених.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Адвокат одного із обвинувачених ексберкутівців Антон Журавель повідомив суду, що 23 червня має ще одне засідання у Київському апеляційному суді, тому попросив суд або відкласти засідання, або зробити технічну перерву.

“У мене є клопотання про відкладення судового засідання або оголошення технічної перерви, оскільки виникли такі обставини після визначення розгляду справи, визначення цієї дати. Київський апеляційний суд, за клопотанням прокурора, направив для об’єднання (в Святошинський районний суд, - ред.) матеріали обвинувального акту відносно Цинарідзе Сергія, який обвинувачений також в цій справі. І суддя вирішуватиме питання щодо об’єднання цієї справи”, – заявив адвокат.

Фото: Lb.ua

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Олег Гаркуша виступив проти перенесення засідання.

“Питання щодо об’єднання кримінальних проваджень можна буде вирішити вже після того, як буде проведено підготовче засідання. Вважаю можливим проводити підготовче засідання. Також б хотів додати – минулого разу підготовче засідання не відбулося зокрема через неявку двох захисників у кримінальному провадженні. Це захисники Горошинського та Долженка. Тому я прошу перевірити причини їхньої неявки”, – сказав прокурор Гаркуша.

Представник потерпілих Вікторія Дейнека також заперечувала проти відкладення підготовчого засідання. На її думку, обвинувальні акти, про які говорив адвокат обвинуваченого, неможливо об’єднувати, оскільки це два різних епізоди. “Той обвинувальний акт стосується 30 листопада 2013 року і там абсолютно різні потерпілі та інші обставини”, – додала в суді Дейнека.

Після заслуховування думки сторін процесу суддя Іван Бандура переніс засідання на серпень 2021 року.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, колишні співробітники першої роти київського “Беркуту” Цинарідзе, Радчук, Посвистак, Душенко, Бороденко, Пономаренко, Лобода, Мельник та Вознюк обвинувачуються у перевищенні службових повноважень у справі щодо нападу на представників “Автомайдану” 23 січня 2014 року.