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Укрзалізниця повідомила про затримку 15 потягів через негоду

Максимальна затримка склала 4 години 13 хвилин.

Укрзалізниця повідомила про затримку 15 потягів через негоду
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця повідомила про затримку 15 потягів через негоду.

Про це йдеться на сторінці УЗ у соцмережі Facebook.

Це такі потяги:

◾ № 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

◾ № 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

◾ № 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

◾ № 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

◾ № 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

◾ № 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

◾ № 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

◾ № 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

◾ № 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

◾ № 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

◾ № 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

◾ № 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

◾ № 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

◾ № 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

◾ № 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Нагадаємо, комунальні служби міста всю ніч ліквідовували у Львові наслідки вчорашньої негоди та продовжують працювати зараз. Внаслідок негоди трамовано одну людину, яка від госпіталізації відмовилася.

На Львівщині було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них 5 на адміністративних будівлях та 7 на житлових будинках), 1 балкон, стіну 1 будинку. 

На Рівненщині через негоду постраждали двоє осіб: від удару блискавки та внаслідок падіння шиферу. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

У суботу, 26 червня синоптики прогнозують утримання негоди у західних, північних та південних областях.

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