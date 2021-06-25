На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби, 25 червня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил із автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.