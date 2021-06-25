Через обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації постраждав автомобіль української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що зранку 24 червня російські найманці вдалися до інтенсивних обстрілів позицій ЗС України із застосуванням забороненого озброєння. Близько 10:00 бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Всього було випущено 52 міни. Обстріл вівся із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ.

Внаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК. На щастя, ніхто із українських воїнів не постраждав.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У пресцентр ООС наголошують, що обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район.

При цьому, зазначають у штабі, бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю, зокрема, міномети калібру 82 міліметри.

"Такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння", - вказується у повідомленні

Українська сторона задокументувала порушення і направила відповідні ноти голові ОБСЄ. За фактом порушень УС СЦКК направлено відповідні ноти на адресу голови СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 24 червня російські найманці 14 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.