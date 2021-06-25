На станції метро "Майдан Незалежності" пасажир упав на колію (додано фото)

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир упав на колію.

Про це повідомила преслужба метрополітену.

Наразі поїзди на "синій" лінії курсують від Теремків до Олімпійської та від Контрактової до Героїв Дніпра.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Станом на 9:15 рух поїздів метрополітену відновлено у звичайному режимі, повідомили в КМДА.

Оновлено. Столичні рятувальники надали допомогу чоловікові, який потрапив під потяг, повідомила пресслужба ДСНС.

"По прибуттю було встановлено, що на станції метро Майдан Незалежності на колії між другим та третім вагонами потягу, знаходився чоловік, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників. За допомогою медичних нош потерпілого 1993 року народження було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги. Причину та обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, 24 червня у київському метро стався збій у системі оплати - проїзд не можна оплатити банківською карткою а також - за допомогою мобільних додатків.