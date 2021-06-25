«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни

Президент запевнив, що Порошенко йому не цікавий. 

Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його попередник Петро Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни, а заробляв під час неї гроші.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Зеленський нагадав про записи, поширені раніше, на яких людина з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, говорила про обмін полонених і обговорювала комерційні питання з представниками Росії, а також її найманцями на окупованих територіях.

"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він (Порошенко - ред.), зробив, коли всі повноваження в переговорах передав Медведчуку, в переговорах між Україною і Росією, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, ось і все", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що Порошенко йому не цікавий. 

“Він не є кимось в політиці, але він не хоче цього зрозуміти", - додав голова держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також