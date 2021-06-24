У Кирилівці поліцейські врятували трьох дітей, яких на матраці віднесло у відкрите море.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні о 08:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Мелітопольського райуправління надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Правоохоронці прибули на місце виклику та наздогнали матрац на катері, коли він уже знаходився на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські доставили дітей на берег неушкодженими і передали батькам.

Фото: npu.gov.ua

"Щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді. Шановні мешканці Запорізької області, працівники поліції вкотре звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. За необхідності, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером «102»", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, від початку червня в Україні потонули 126 людей, 28 з них - діти.