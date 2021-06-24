Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Кирилівці трьох дітей на надувному матраці віднесло у відкрите море

Правоохоронці наздогнали матрац на катері та доставили дітей на берег.

​У Кирилівці трьох дітей на надувному матраці віднесло у відкрите море
Архівне фото
Фото: Олександр Рудоманов

У Кирилівці поліцейські врятували трьох дітей, яких на матраці віднесло у відкрите море.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні о 08:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Мелітопольського райуправління надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Правоохоронці прибули на місце виклику та наздогнали матрац на катері, коли він уже знаходився на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські доставили дітей на берег неушкодженими і передали батькам.

Фото: npu.gov.ua

"Щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді. Шановні мешканці Запорізької області, працівники поліції вкотре звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. За необхідності, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером «102»", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, від початку червня в Україні потонули 126 людей, 28 з них - діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також