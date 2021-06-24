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Від початку літа в Україні потонули 126 людей, з них 28 - діти

Лише минулої доби вода забрала життя 13 людей.

Від початку літа в Україні потонули 126 людей, з них 28 - діти
Фото: ДСНС

Від початку червня в Україні потонули 126 людей, 28 з них - діти.

Лише впродовж минулої доби вода забрала життя 13 людей, з яких одна дитина, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

22 червня у с. Баркасово Мукачівського району Закарпатської області 16-річний хлопець потонув у дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, ходив біля берега і потрапив у кількаметрове заглиблення. Фахівці водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили тіло хлопця з води, і передали правоохоронним органам.

Того ж дня у селі Андріївка Синельниківського району на Дніпропетровщині хлопчик потонув у річці Гайчур. Рятувальники знайшли тіло дитини за 15 м від берега.

Як повідомляли, впродовж минулих вихідних в Україні втопилися 40 людей, в тому числі шестеро дітей. Зокрема під Києвом потонули батько з двома дітьми.

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