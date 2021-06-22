Упродовж вихідних в Україні втопилися 40 людей, в тому числі шестеро дітей

З 19 до 21 червня на водних об'єктах України загинули 40 осіб, в тому числі шестеро дітей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Літня спека змушує людей активно вирушати на пляжі до водойм країни. Проте очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж загибелі громадян під час купання", - заявили рятувальники.

Найбільш трагічна подія сталася 20 червня на Київському водосховищі біля села Лебедівка (Вишгородський район). Там під час купання потонули троє членів однієї родини, з них двоє дітей. Дівчинку 2017 року народження з води витягнули відпочивальники та передали медикам, по дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще двох осіб — чоловіка 1985 року народження та дівчинки 2010 року народження - тривають досі.

21 червня у річці Случ біля села Тишиця Рівненського району потонули 16-річна дівчина та її 42-річний вітчим.

В той же день в селі Триліси біля Фастова перевернувся човен, в якому знаходилися сім людей. Одна жінка не змогла вибратися на берег і потонула.

На озері Світязь у Волинській області втопилася дівчина 2005 року народження.

Рятувальники закликали не купатися у місцях, які не обладнанні для цього; не стрибати у воду з човнів, мостів тощо; не купатися наодинці і не відпускати дітей купатися без нагляду дорослих; не використовувати для плавання дошки, камери та інші подібні знаряддя; не вживати алкоголь перед купанням.

У більшості випадків люди гинуть на воді через необережність.