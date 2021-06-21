"Ми оснастили системою відеоспостереження 42 кілометри лінії фронту", – Порошенко

Фото: "ЄС"

Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко

Разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення.

"42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом", – зазначив Порошенко.

Він додав, що спільними зусиллями було зібрано понад 2 мільйони гривень для повного оснащення 10 ОГШБр.

Фото: "ЄС"

"Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки. Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом", – наголосив політик.

Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доправив обладнання на фронт, пише, що це обладнання – вже для третього батальйону, повідомили в пресслужбі "ЄС".

"А згодом ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, що дозволяє оперативно приймати рішення на всіх рівнях", – зазначає Погребиський.

Він наголосив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси є дуже важливими з точки зору збереження життя та здоров’я військових.

"Ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливою є задача, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту", – додав Погребиський.

27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження. Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.