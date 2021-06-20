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У Чорному морі українські військові провели тактичне навчання за стандартами НАТО

У навчаннях взяли участь дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морська авіація та авіація Повітряних Сил.

Фото: https://www.mil.gov.ua/
Військово-Морські Сили Збройних Сил України провели тактичне навчання корабельної десантної групи у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У навчаннях взяли участь дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морська авіація та авіація Повітряних Сил. Маневри складалися з кількох етапів. 

“Після приведення корабельної десантної групи у вищий ступінь бойової готовності було здійснено завантаження особового складу й техніки, вихід з пункту базування, розгортання корабельної десантної групи до районів формування десанту”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснювали з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки. Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО.

Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) «Горлівка».

Фото: https://www.mil.gov.ua/

“Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник”, - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш. 

До висвітлення надводної обстановки та передавання інформації на командний пункт корабельної десантної групи залучалися літаки морської авіації. Також на цих навчаннях вперше використовували надувні мішені типу Killer Tomatoes, які використовують у країнах-членах НАТО. До наступного тактичного епізоду «Бій за висадку» долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних Сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. 

Нагадаємо, наприкінці травня Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря на Одещині. Метою тренувань було проведення спецоперації на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

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