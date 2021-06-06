У Балтиці стартували військові навчання НАТО

У регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися 50-ті великі військові навчання НАТО Baltops.
Про це пише Німецька хвиля.
У них беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, а також 40 військових кораблі і 60 літаків.
Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.
Ein halbes Jahrhundert BALTOPS: Heute startet das maritime US- und #NATO-Großmanöver zum 50. Mal. Dieses Jahr nehmen 18 Nationen, 40 Schiffe, 60 Luftfahrzeuge und 4.000 Soldat/innen teil. #BALTOPS50 #StrongerTogether @USNavyEurope @STRIKFORNATO pic.twitter.com/hNBs7QBr71— Deutsche Marine (@deutschemarine) June 6, 2021
Навчання триватимуть до 18 червня.
"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек.
Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.
Нагадаємо, у травні в Одесі завершилась заключна конференція з планування українсько-американського навчання “Sea Breeze-2021”.