У Балтиці стартували військові навчання НАТО

Участь у Baltops беруть чотири тисячі військових.

У регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися 50-ті великі військові навчання НАТО Baltops.

Про це пише Німецька хвиля.

У них беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, а також 40 військових кораблі і 60 літаків.

Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

Навчання триватимуть до 18 червня.

"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек.

Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.

Нагадаємо, у травні в Одесі завершилась заключна конференція з планування українсько-американського навчання “Sea Breeze-2021”.