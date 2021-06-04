На засіданні РНБО обговорили невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в НАТО

Сьогодні відбулось чергове засідання Ради націнальної безпеки та оборони, на якому було розглянуто вісім питань.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

Перше - питання щодо безпекової ситуації на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях. Данілов зазначив, що питання розглядалося таємно, - йдеться про доручення президента відпрацювати додаткові заходи щодо безпеки на цих територіях.

Друге питання, зазначив секретар РНБО, - це питання про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в НАТО. Воно так само було таємним.

Третє - про звіт щодо огляду загальнодержавної ситсеми боротьби з тероризмом. Четверте - удосконалення інституціональних центрів у сфері нацбезпеки і оборони щодо Кабміну, ОДА, розширення тих центрів, які є в сфері безпеки і оборони. До них долучаться ситуаційні центри мережі Кабміну, буде утворено єдину систему. П'яте питання стосувалося розвитку авіабудівельної галузі.

Шосте питання - про стан водних ресурсів держави та забезпечення якісною питною водою. Данілов зазначив, що цю тему жваво обговорили, і президент лишився незадоволений відповідями. Тому його перенесли на наступне засідання.

"У нас є ситуація з Бортницькою станцією у Києві, яку вже 10-12 років розповідають про японські гроші, що там нібито мають відбуватися якісь процеси, процеси ніякі не відбуваються. Зараз викиди з Києва вдвічі перевищують всі норми", - навів приклад Данілов.

Крім того, розглядалося питання про направлення персоналу для участі в місії ООН зі стабілізації в ДР Конго. Там уже є наш контингент. Його вирішили збільшити, але не на велику кількість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів.