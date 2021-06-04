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Контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол

Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції.

Контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідники Служби безпеки України викрили громадянина Російської Федерації, який знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування. Затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, якого Молдова шукає через Інтерпол.

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