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Ексдиректору підприємства "Укроборонпрому" в Харкові повідомили про підозру

Держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт без отримання відповідного дозволу.

Ексдиректору підприємства "Укроборонпрому" в Харкові повідомили про підозру

Контррозвідка Служби безпеки України підозрює колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК "Укроборонпром" у наданні іноземному замовникові послуг військового призначення без отримання відповідного дозволу.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

Наразі слідчі СБУ повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ припинила спробу контрабанди озброєння до Росії на понад $100 тисяч.

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