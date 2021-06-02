Польський суд вирішив повернути за грати ексглаву "Укравтодору" Новака

Апеляційний суд у Варшаві у середу постановив, що колишній в.о. глави "Укравтодору", ексміністр транспорту Польщі Славомір Новак, якого у квітні звільнили із СІЗО після восьми місяців утримання, повинен бути знову заарештований.

За рішенням суду, Новака можуть відпустити на волю після сплати застави у розмірі 1 млн злотих (7,5 млн грн), передає Укрінформ.

Суд розглянув у середу, 2 червня, апеляцію місцевої прокуратури на рішення суду першої інстанції, який постановив звільнити Новака із СІЗО під заставу. У свою чергу розмір застави, яку Новак мав сплатити до 26 квітня, опротестував захист ексглави Укравтодору.

У результаті суддя Апеляційного суду Дорота Радлінська відкинула апеляцію захисту Новака про зменшення розміру застави, залишивши в силі рішення попередньої інстанції з цього приводу. У суді постановили, що Новак має повернутися до СІЗО і буде звільнений лише у випадку сплати 1 млн злотих.

Виконання цього рішення суд переніс до 19 червня.

Нагадаємо, 22 липня минулого року суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови "Укравтодору". Його затримання було наслідком співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. Згодом його тимчасовий арешт ще двічі продовжували.

Окрім Новака, у корупційній справі тоді підозру було вручено ще п’ятьом особам, у тому числі двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови "Укравтодору", громадянці України.