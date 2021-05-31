Українські хакери, які зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу, можуть сісти на 12 років

На Харківщині судитимуть членів злочинної організації за викрадення даних користувачів Інтернету за допомогою «вірусу».
Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу, інформує Департамент кіберполіції Нацполіції.
Працівники управління протидії кіберзлочинності спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Харківській області викрили та припинили діяльність групи у жовтні минулого року.
За інформацією правоохоронців, організував групу 27-річний харків'янин. Він залучив до неї чотирьох однолітків. Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів (систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо), які зберігалися в персональних комп'ютерах.
Фігуранти формували бази викрадених даних і продавали їх іншим хакерам, які у свою чергу виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів і банкінгу зі спрощеним входом.
Членам групи оголошено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, здійснене членами злочинної організації) Кримінального кодексу України.