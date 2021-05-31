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Українські хакери, які зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу, можуть сісти на 12 років

Організував групу 27-річний харків'янин і залучив до неї чотирьох однолітків.

Українські хакери, які зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу, можуть сісти на 12 років
Фото: adviser.ru

На Харківщині судитимуть членів злочинної організації за викрадення даних користувачів Інтернету за допомогою «вірусу».

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу, інформує Департамент кіберполіції Нацполіції.

Працівники управління протидії кіберзлочинності спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Харківській області викрили та припинили діяльність групи у жовтні минулого року.

За інформацією правоохоронців, організував групу 27-річний харків'янин. Він залучив до неї чотирьох однолітків. Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів (систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо), які зберігалися в персональних комп'ютерах.

Фігуранти формували бази викрадених даних і продавали їх іншим хакерам, які у свою чергу виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів і банкінгу зі спрощеним входом.

Членам групи оголошено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, здійснене членами злочинної організації) Кримінального кодексу України.

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