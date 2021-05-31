Апеляційний суд ухвалив рішення у справі Стерненка про викрадення людини

Одеський апеляційний суд визнав активіста Сергія Стерненка невинним у розбійному нападі на місцевого депутата проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича, яке трапилося в 2015 році. Вирок Приморського суду щодо Стерненка і його друга Руслана Демчука скасували за статтею про розбійний напад, покарання у 7 років позбавлення волі скасували.

Вирок за статтею про викрадення людини схвалили, але там закінчився термін давності. Вирок за статтею про носіння вогнепальної зброї скасували, бо пістолет визнали стартовим. Але визнали винним у зберіганні боєприпасу - одного патрону 5.45 мм. Призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.

Суд з'ясував недоведеність вчинення Стерненком та Демчуком розбійного нападу (ст.187 ККУ). Також суд зазначив, що потерпілий змінив свої показання в апеляційному суді стосовно заволодіння його майном, зокрема 300 гривнями, а тому їх не можна вважати достовірними та закрив кримінальне провадження у цій частині.

Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції стосовно вини Стерненка та Демчука за статтею про викрадення людини (ст.146 ККУ), за якою минули строки давності. Суд визнав недопустими огляд місця злочину, протокол слідчого експерименту зі свідком Захарченком (бо не було встановлено можливість свідка бачити чи чути Щербича з квартири) та протокол впізнання речей, де потерпілий впізнав пістолет Стерненка. Апеляційний суд дійшов висновку про відсутність корисливості мотивів за цією статтею.

Стерненко визнаний винним за статтею 263, тобто у зберіганні бойового припасу - патрону. Захист наполягав, що пістолет був стартовим шумовим, а обвинувачення - що вогнепальним. Суд визнав, що пістолет стартовий шумовий. Покарання за цією статтею складає від 3 до 7 років. Експертизу щодо пістолета визнали суперечливою.

В суді також зачитали обвинувачення. За даними слідства, Стерненко і Демчук зустрілися на АЗС, потім вони зустрілися зі Щербичем. Щербич сів в авто до Стерненка і Демчука, до них доєдналися ще "двоє невстановлених осіб", які "за вказівкою Стерненка наносили удари потерпілому", а Демчук у цей час кермував авто. Після цього слідчі стверджували, що Щербича зв'язали, знову били, потім витягли з авто і повели до приміщення, де погрожували вбивством і тримали понад 5 годин.

Двоє обвинувачений і "невстановлені особи" вимагали від депутата скласти мандат і один раз вистрілили зі зброї, потім пошкодили суглоб і зв'язки і завдали інші ушкодження.

23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Щербич заявляв, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

Докладно про апеляційний розгляд вироку Стерненку читайте в матеріалі "Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?".