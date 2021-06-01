Братові судді Вовка суд продовжив арешт на два місяці і зменшив заставу

Зонтов може вийти під заставу у 27 млн 240 тис. гривень.

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт затриманому на хабарі братові голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка – Юрію Зонтову на 60 діб із альтернативою застави у 27 млн 240 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду у Facebook.

"У понеділок, 31 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, та продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн 240 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються наступні процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі Києва та с. Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13:00 2 червня.

Нагадаємо, Зонтов, який є рідним братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, нібито обіцяв за 100 тис. доларів організувати необхідне рішення в ОАСК.

За рішенням Вищого антикорупційного суду Зонтова арештували із заставою 35 млн гривень.

У квітні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.