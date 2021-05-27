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Ляшко скасував накази Степанова про Наглядову раду ДП "Медичні закупівлі"

У ДП "Медзакупівлі України" привітали таке рішення міністра.

Ляшко скасував накази Степанова про Наглядову раду ДП "Медичні закупівлі"
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко скасував ухвалені за часів свого попередника Максима Степанова накази МОЗ, які стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі" України.

Про це очільник міністерства написав у Facebook.

"Прозорість = ефективність. Підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність накази Міністерства охорони здоров’я від 06 жовтня 2020 року №2268, від 07 жовтня 2020 №2272 та від 30 квітня 2021 №848", - написав Ляшко.

Він також зазначив, що МОЗ вже найближчим часом оголосить конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради. Наразі у міністерстві працюють над наказом, який "чітко сформулює порядок взаємодії, забезпечивши незалежність ДП".

Зі свого боку у ДП "Медзакупівлі України" привітали таке рішення міністра.

"Це означає, що процес формування Наглядової ради буде перезапущено у спосіб, що відповідає чинному законодавству та найкращим практикам корпоративного управління державними підприємствами. Лише прозорий та відкритий процес відбору матиме суспільну довіру", - повідомляє пресслужба ДП "Медзакупівлі України" у Facebook.

Нагадаємо, раніше сьогодні Віктор Ляшко оголосив про призначення конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України.

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