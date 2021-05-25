ВАКС не буде судити сина Гладковського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 24 травня скерувала до Солом'янського районного суду Києва справу проти проти Ігоря Гладковського, який є сином колишнього першого заступника секретаря РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського.

Про це повідомляється на сайті суду.

Попри те, що справу розслідувало Національне антикорупційне бюро, судді вирішили, що вона підсудна звичайному суду, а не антикорупційному.

За результатами розгляду суд задовольнив подання колегії суддів Вищого антикорупційного суду та направив матеріали справи №991/2909/21 для розгляду по суті до Солом’янського райсуду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Гладковський-молодший є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, зусиллями Гладковського-молодшого у 2015-2017 роках ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він мав отримувати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Справа проти Гладковського була готова до передачі в суд ще в кінці минулого року, але він отримав обвинувальний акт тільки після того, як його оголосили в розшук.

Син колишнього першого заступника голови РНБО став відомим наприкінці лютого 2019 року, коли навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал.

Журналісти Bihus.info тоді повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозилися контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому". Прибуток дерибанили між учасниками схеми.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та Ігор Гладковський.

Ігор Гладковський назвав це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО, а справою зайнялося НАБУ.

Жуков пішов на угоду зі слідством, та її поки що не затвердив Вищий антикорупційний суд.

Загалом слідство встановило вісім учасників схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Станом на кінець квітня дві особи було засуджено, четверо — на лаві підсудних. Ще двоє залишалися підозрюваними.