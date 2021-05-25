У Черкасах припинено діяльність проросійської ботоферми

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої.

У Черкасах правоохоронці припинили незаконну діяльність ботоферми, яка розповсюджувала неправдиву інформацію про Україну.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Зазначається, що за допомогою ботоферми житель міста Черкаси продавав анонімні ІР-адреси своїм клієнтам, серед яких були проросійсько налаштовані громадяни та агітатори, які розповсюджували дезінформацію, створювали негативні настрої у суспільстві та дискредитували українську владу.

Під час обшуку за місцем роботи підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із спеціалізованим програмним забезпеченням, понад 400 одночасно працюючих сім-карток і телекомунікаційне обладнання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 КК України - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої.

На цей час у кримінальному провадженні призначено відповідні судові експертизи, триває слідство.

Раніше в травні соціальна мережа Facebook видалила знайдену журналістами "Букв" ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем.