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САП передала до суду справу проти чинного депутата Київради

Підозрюваному закидають заволодіння шістьма ділянками землі в Києві.

САП передала до суду справу проти чинного депутата Київради
Фото: kmr.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти чинного депутата Київської міської ради Сергія Кримчака

Про це повідомила пресслужба САП у понеділок, 24 квітня.

Депутату закидають заволодіння шістьма ділянками комунальної землі в Голосіївському районі Києва загальною вартістю 2,5 млн гривень під час перебування на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин в 2008-2014 роках.

"Депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень. Після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата. На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками. При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником", - вважає слідство.

Депутату закидають ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

21 травня обвинувальний акт у цій справі передано до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаєо, що обвинувальний акт уже направлявся до ВАКС, але у вересні 2020 року суддів повернули його, оскільки одна зі статей обвинувачення стала кримінальним проступком.

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