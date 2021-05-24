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ДФС прийшла з обшуками в міськраду Кривого Рогу

Слідчі дії проводять у справі про махінації під час тендерів на понад 1,7 млрд грн.

ДФС прийшла з обшуками в міськраду Кривого Рогу
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у Криворізькій міській раді через махінації під час тендерів.

Як інформує пресслужба ДФС, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1,7 млрд грн.

Зазначається, що документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

"Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів, щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

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