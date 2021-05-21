Співробітники Державної фіскальної службти провела обшуки в КП "Київтеплоенерго".

Про це повідомила пресслужба ДФС.

Зазначається, що службових осіб одного із товариств Києва та КП викрили у заволодінні бюджетними коштами.

Податкова міліція ДФС встановила, що одне з підприємств столиці постійно вигравало тендерні торги в комунального підприємства виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" щодо виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на загальну суму понад 260 млн гривеь.

"Згаданий СГД всі роботи виконував власними силами, не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів. При виконанні тендерів здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт та оформлення постачання товарів від підприємств як реального сектору економіки так і підприємств з ознаками ризиковості без фактичного їх виконання або постачання матеріалів", - повідомили в ДФС.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Загальна сума придбаних субпідрядних робіт - близько 20 млн гривень.

При цьому з'ясувалося, що дані підприємства за податковими адресами не знаходяться, мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності.

"Зазначені факти можуть свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена порівняно з реальними затратами. Крім цього, у схемах наявні факти придбання паливно-мастильних матеріалів, оренда техніки на загальну суму понад 16 млн грн., при цьому орендована техніка відсутня, реалізація придбаного пального також відсутня", - наголосили у Фіскальній службі.

"Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що службові особи вищезгаданого товариства та Комунального підприємства «Київтеплоенерго» завищували вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж по об’єктах і житлових будинках та в подальшому перераховували кошти за безтоварні операції, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до вчинення тяжкого злочину, що кваліфікується ч.3 ст. 191 КК України та до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, в Києві з минулого тижня відбуваються масові обшуки за численними кримінальними справами, які, на думку мерії, є спробою усунути від влади чинного мера Віталія Кличка. Детальніше про це читайте в статті "Київський плацдарм".

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