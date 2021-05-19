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Ексдиректору київської муніципальної охорони повідомили про підозру в розтраті

Йому закидають фіктивну закупівлю послуг з навчання охоронців.

Ексдиректору київської муніципальної охорони повідомили про підозру в розтраті
Фото: facebook.com/munohorona

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору київського комунального підприємства "Муніципальна охорона".

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йому закидають розтрату 580 тисяч гривень під час закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, ніяких навчань не було, але підрядник отримував гроші.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але вказано, що зараз він працює заступником директора одного з транспортних комунальних підприємств столиці.

Йому збираються обрати запобіжний захід. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Викриття злочину здійснювалося за оперативного супроводження ГУ СБУ в місті Києві та Київської області.

"Муніципальна охорона" – комунальне підприємство, що займається забезпеченням охорони комунального майна міста Києва, наданням охоронних послуг та охороною громадського порядку. Входить до Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

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