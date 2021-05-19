Ексдиректору київської муніципальної охорони повідомили про підозру в розтраті

Йому закидають фіктивну закупівлю послуг з навчання охоронців.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору київського комунального підприємства "Муніципальна охорона".

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йому закидають розтрату 580 тисяч гривень під час закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, ніяких навчань не було, але підрядник отримував гроші.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але вказано, що зараз він працює заступником директора одного з транспортних комунальних підприємств столиці.

Йому збираються обрати запобіжний захід. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Викриття злочину здійснювалося за оперативного супроводження ГУ СБУ в місті Києві та Київської області.

"Муніципальна охорона" – комунальне підприємство, що займається забезпеченням охорони комунального майна міста Києва, наданням охоронних послуг та охороною громадського порядку. Входить до Департаменту муніципальної безпеки КМДА.