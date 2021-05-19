Ексдиректору київської муніципальної охорони повідомили про підозру в розтраті

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору київського комунального підприємства "Муніципальна охорона".
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Йому закидають розтрату 580 тисяч гривень під час закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, ніяких навчань не було, але підрядник отримував гроші.
Імені підозрюваного в повідомленні немає, але вказано, що зараз він працює заступником директора одного з транспортних комунальних підприємств столиці.
Йому збираються обрати запобіжний захід. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
Викриття злочину здійснювалося за оперативного супроводження ГУ СБУ в місті Києві та Київської області.
"Муніципальна охорона" – комунальне підприємство, що займається забезпеченням охорони комунального майна міста Києва, наданням охоронних послуг та охороною громадського порядку. Входить до Департаменту муніципальної безпеки КМДА.