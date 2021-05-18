До осені в міністерствах не буде ніяких кадрових ротацій, - Арахамія

"Може, будуть якісь кадрові зміни в великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю".

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає кадрові ротації в Кабінеті міністрів до осені.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз мій прогноз, - що до осені не буде ніяких кадрових змінити в міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни в великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю", - сказав Арахамія.

Разом з тим, він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер, 20 травня.

Раніше "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшко - на посаду голови МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні під час позачергового засідання Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашко, міністра інфраструктури Владислава Криклій та міністра охорони здоров'я Максима Степанов. Перші двоє були звільнені за власним бажанням, у той час як главу МОЗ звільнили за поданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як розповів раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, голосування за призначення нових міністрів може відбутися в четвер, 20 травня, під час позачергового пленарного засідання, яке скликають для вирішення кадрових питань та прийняття ряду законопроектів, пов'язаних з отриманням міжнародної допомоги.

Сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання 20 травня.