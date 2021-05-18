Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Відповідне рішення підтримали 292 народні депутати. З поіменним голосуванням можна ознайомитися на сайті парламенту.

Подання про відставку презентував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що спроможність нашої медичної системи за рік виросла в рази, але головним завданням міністра було питання вакцинації.

"Очільник МОЗ запевняв, що ситуація з поставками найближчим часом вирішиться, але прогрес по цьому питанню надто повільний, а комуніковані ним і міністерством дані часто розходилися з реальністю", - зазначив Шмигаль.

Сам Степанов під час виступу заявив, що за час його роботи збільшилася кількість ліжок із киснем у лікарнях, а ШВЛів усім вистачало навіть у пік епідемії.

"МОЗ побудувало за рік стійку систему, яка дозволяє Україні не очолювати рейтинги смертей коронавірусу. Так, не все ідеально... МОЗ, я і моя команда ніколи не цуралися конструктивних зауважень", - заявив Степанов і процитував Арістотеля, що єдиний спосіб уникнути критики – нічого не робити.

Степанов знову заперечив провал забезпечення киснем лікарень.

"Одна з причин подання - провал вакцинації, але провал вакцинації стався у всьому світі, до того ж ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок", - додав він.

Степанов також заявив, що ще одна ймовірна причина його відставки - "надто активно вибивав зарплати лікарям" і цим "створював собі політичний імідж". Він додав, що має "чіткий план, як повністю здолати пандемію, для цього потрібні час і ваша підтримка".

Після виступу і відповідей Степанова виступив голова профільного комітету Михайло Радуцький. Він тільки озвучив рішення комітету – рекомендацію депутатам самим визначитися, чи відправляти Степанова у відставку.

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров'я більш ніж рік тому, 30 березня. Він став третім очільником МОЗ України за той час, коли у світі стало відомо про COVID-19. Призначили Степанова з другої спроби: на першому позачерговому засіданні 30 березня Рада звільнила міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, проте за призначення Степанова на його місце не вистачило голосів. Під час першого голосування кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я підтримали лише 217 депутатів, під час другого – 256.

Кандидатура Степанова вважалася найбільш імовірною на посаду голови МОЗ ще влітку 2019-го, під час формування уряду Гончарука, проте в останню хвилину вибір зупинили на Зоряні Скалецькій.

Підписи за відставку міністра Степанова збирали вже тривалий час. Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні 2020-го через скандальну закупівлю захисних костюмів для медиків. Нова хвиля невдоволення діяльністю МОЗ виникла на тлі не вельми швидкої вакцинації від ковіду в Україні. Одразу декілька політичних сил збирали підписи за скликання позачергового засідання для розгляду відставки міністра.

Останній "раунд" ініціювання відставки Степанова активно почався минулого місяця. 27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що зібрано 130 підписів нардепів для розгляду відставки Степанова, не вистачає лише 20. Джерела LB.ua повідомляли, що на той час голосів у залі за відставку Степанова не було, оскільки не була визначена кандидатура його наступника. Необхідна кількість підписів - 150 - назбиралася під ініціативою фракції "Голос" 28 квітня.

Однак розгляд відставки міністра відбувався за поданням голови уряду Дениса Шмигаля. Основною причиною цього рішення прем'єр-міністр назвав незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

У п'ятницю, 14 травня, джерела LB.ua повідомили, що депутати розглянуть питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два написали заяви на звільнення, однак Степанов – ні. Ймовірним наступником Степанова на посаді міністра є його заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Сам він відмовився коментувати можливість свого призначення. Голосування за кандидатуру нових міністрів мають відбутися цього четверга.

Степанов після появи подання про звільнення сказав, що не писав заяву на відставку, а із цим рішенням має визначитися парламент. За день до вирішального голосування він записав відеозвернення, у якому сказав, що "все тільки починається", і заявив про підкилимні ігри.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. На засіданні були 15 членів комітету, з них 7 підтримали відставку, 7 утрималися під час голосування, 1 проголосував проти.

Того ж дня питання звільнення міністрів розглядали на засіданні фракції "Слуга народу". Степанов прийшов на нього особисто. Деякі "слуги народу" виступили проти звільнення Степанова, але голосів "за" звільнення та призначення нових міністрів в четвер у Раді вистачить. Джерела редакції у фракції також повідомили, що "головне у виступі Степанова: “я не проти піти, але я хочу почути причини”. "Слуги" також сказали, що матимуть опитування в партійному додатку щодо звільнення усіх трьох міністрів.

Іще до того, як стало відомо про зміну трьох міністрів, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про намір Верхової Ради невдовзі замінити одного з міністрів. Він не назвав прізвища.

Наприкінці липня минулого року в Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова. Ініціативу "Голосу" підтримали 96 нардепів. Однак сам Степанов на питання про свою відставку сказав, що "не всі мрії здійснюються".

В інтерв'ю LB.ua у вересні Степанов заявив, що не залишить посаду міністра в разі перемоги на виборах в Одеську облраду.

А докладніше про те, чим міністр став відомим за більш ніж рік на посаді міністра, читайте в матеріалі LB.ua "Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов".