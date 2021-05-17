Степанов записав відеозвернення і сказав, що "все тільки починається"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на тлі подання до парламенту постанови про його звільнення записав відеозвернення. У ньому він ще раз сказав, що не писав жодних заяв про відставку.

"Поки підкилимні ігри стосували мене особисто - я не зважав, однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відкрито", - заявив Степанов.

Міністр знову нагадав про недоволення медичною реформою і сказав, що особисто він "завжди дослухався" до потреб медиків.

Степанов вважає, що його ідеологія роботи на посаді голови МОЗ йшла в розріз з ідеологією "лікаря-кріпака", який є залежним від медичних бюрократів.

"Лікар і пацієнт, а не бюрократ і політик, мають вирішувати, куди рухатиметься медицина в Україні. Чи програна битва? Ні. Все тільки починається", - зазначив Степанов у підписі до відео.

Нагадаємо, що 14 травня джерела LB.ua в Офісі президента та "Слузі народу" повідомили, що парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви.

Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосів у Верховній Раді. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

За словами голови партії "Слуга народу" О. Корнієнка, Степанова хочуть звільнити через провал вакцинальної кампанії. Віктор Ляшко до неї не мав відношення, він відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре, сказав глава "Слуги народу".